Sopron Basket - Fenerbahçe Öznur Kablo: 62-60
FIBA Euroleague B Grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda konuk olduğu Macaristan temsilcisi Sopron Basket'e 62-60 mağlup oldu.
FIBA Euroleague B Grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda konuk olduğu Macaristan temsilcisi Sopron Basket'e 62-60 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler B Grubu'nda ilk mağlubiyetini alırken ev sahibi ekip 2'de 2 yaptı.
Fenerbahçe Öznur Kablo, Euroleague üçüncü hafta maçında 30 Ekim Çarşamba günü Polonya ekibi Arka Gdynia ile evinde karşı karşıya gelecek.
(FOTOĞRAFLI)
Kaynak: DHA
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