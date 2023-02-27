Sora Hiraga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sora Hiraga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sora Hiraga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sora Hiraga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sora Hiraga 2 Mart 2005 tarihinde Akashi, Hyogo şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 平賀 大空 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sora Hiraga Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sora Hiraga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kyoto Sanga futbol takımında oynamaktadır. Kyoto Sanga takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Sora Hiraga'nin Kyoto Sanga ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Sora Hiraga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sora Hiraga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sora Hiraga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sora Hiraga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2023 yılında Kyoto Sanga

Sora Hiraga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sora Hiraga şuan Kyoto Sanga takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Kyoto Sanga U18

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.