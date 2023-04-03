Sorato Aoki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sorato Aoki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Sorato Aoki kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sorato Aoki ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.