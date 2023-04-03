Sorato Aoki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sorato Aoki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sorato Aoki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sorato Aoki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sorato Aoki 9 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 青木 空斗 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sorato Aoki Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kashiwa Reysol U18 futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Sorato Aoki'nin Kashiwa Reysol U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sorato Aoki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sorato Aoki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sorato Aoki şuan Kashiwa Reysol U18 takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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