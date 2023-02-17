Soren Andreasen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soren Andreasen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soren Andreasen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soren Andreasen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soren Andreasen 13 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Søren Skals Andreasen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soren Andreasen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Soren Andreasen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SönderjyskE futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Soren Andreasen'nin SönderjyskE ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Soren Andreasen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soren Andreasen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Soren Andreasen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soren Andreasen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Esbjerg fB U19

1 Temmuz 2015 yılında Esbjerg fB

16 Temmuz 2016 yılında ÍBV

1 Şubat 2017 yılında Kolding IF

1 Temmuz 2017 yılında Middelfart

6 Şubat 2020 yılında Aarhus Fremad

26 Ocak 2023 yılında SönderjyskE

Soren Andreasen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soren Andreasen şuan SönderjyskE takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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