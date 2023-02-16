Soren Bertram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soren Bertram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soren Bertram adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soren Bertram Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soren Bertram 5 Haziran 1991 tarihinde Uelzen şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soren Bertram Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FTC yapmaktadır. Soren Bertram, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfL Osnabrück futbol takımında oynamaktadır. VfL Osnabrück takımına 19 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Soren Bertram'nin VfL Osnabrück ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Soren Bertram Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soren Bertram isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Soren Bertram Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soren Bertram futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında HSV Alt.

1 Temmuz 2007 yılında Hamburg U17

1 Temmuz 2008 yılında Hamburg U19

1 Temmuz 2009 yılında Hamburger SV II

1 Ocak 2010 yılında Hamburg

1 Ağu 2010 yılında Augsburg

30 Haziran 2011 yılında Hamburg

1 Temmuz 2012 yılında Bochum

1 Temmuz 2013 yılında Hallescher FC

30 Haziran 2014 yılında Bochum

1 Temmuz 2014 yılında Hallescher FC

1 Temmuz 2016 yılında Aue

11 Ocak 2019 yılında Darmstadt 98

7 Temmuz 2019 yılında 1.FC Magdeburg

19 Temmuz 2021 yılında Osnabrück

Soren Bertram Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soren Bertram şuan VfL Osnabrück takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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