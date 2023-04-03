Soren Krog kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soren Krog Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soren Krog adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Soren Krog Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Soren Krog 17 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Søren Ebdrup Krog şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Soren Krog Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Soren Krog, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Viborg FF U19 futbol takımında oynamaktadır. Viborg FF U19 takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Soren Krog'nin Viborg FF U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Soren Krog Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Soren Krog futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2020 yılında Viborg FF U19
Soren Krog Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Soren Krog şuan Viborg FF U19 takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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