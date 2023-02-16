Soren Reddemann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soren Reddemann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soren Reddemann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soren Reddemann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soren Reddemann 16 Mayıs 1996 tarihinde Zwenkau şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Sören-Kurt Reddemann şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soren Reddemann Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Karl M. Herzog Sportmanagement yapmaktadır. Soren Reddemann, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hallescher FC futbol takımında oynamaktadır. Hallescher FC takımına 15 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Soren Reddemann'nin Hallescher FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Soren Reddemann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soren Reddemann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Soren Reddemann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soren Reddemann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında L. Leipzig Alt.

1 Temmuz 2010 yılında RB Leipzig Alt.

1 Temmuz 2012 yılında RB Leipzig U17

1 Temmuz 2013 yılında RB Leipzig U19

1 Temmuz 2015 yılında RB Leipzig II

1 Temmuz 2017 yılında Wehen Wiesbaden

1 Temmuz 2019 yılında Chemnitzer FC

15 Temmuz 2020 yılında Hallescher FC

Soren Reddemann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soren Reddemann şuan Hallescher FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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