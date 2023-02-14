Soren Rieks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soren Rieks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soren Rieks adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soren Rieks Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soren Rieks 7 Nisan 1987 tarihinde Esbjerg şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Danimarka uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Søren Krukow Rieks şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soren Rieks Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jonathan Chalkias yapmaktadır. Soren Rieks, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malmö FF futbol takımında oynamaktadır. Malmö FF takımına 12 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Soren Rieks'nin Malmö FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Soren Rieks Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rieks87/

Soren Rieks Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Soren Rieks isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Soren Rieks Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soren Rieks futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Esbjerg fB

25 Temmuz 2012 yılında NEC Nijmegen

9 Ağu 2014 yılında IFK Göteborg

12 Ocak 2018 yılında Malmö FF

Soren Rieks Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soren Rieks şuan Malmö FF takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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