Soren Tengstedt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soren Tengstedt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soren Tengstedt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soren Tengstedt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soren Tengstedt 30 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Søren Tengstedt şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soren Tengstedt Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMA Group yapmaktadır. Soren Tengstedt, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Silkeborg IF futbol takımında oynamaktadır. Silkeborg IF takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Soren Tengstedt'nin Silkeborg IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Soren Tengstedt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soren Tengstedt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Soren Tengstedt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soren Tengstedt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Aalborg BK U19

1 Temmuz 2019 yılında Aalborg BK

1 Ağu 2020 yılında Aarhus GF

31 Ağu 2021 yılında Silkeborg IF

Soren Tengstedt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soren Tengstedt şuan Silkeborg IF takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.