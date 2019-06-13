Sorgun’da 5’inci TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 5'inci TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

Sorgun Ahmet Uslu Parkı'nda düzenlenen törende açılış konuşmasını Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci yaptı. Ekinci, her yıl TÜBİTAK Bilim Fuarına katılan okul ve proje sayısının arttığı belirterek "Bu yıl Geleneksel 5'incisini düzenlediğimiz Bilim şenliğimize 22 okulumuzda düzenlenen 4006 Tübitak Bilim Fuarlarında 208 öğretmenimizin rehberliğinde, yaklaşık 600 öğrencimiz tarafından üretilen projeler içerisinden seçilmiş 90 proje ve 90 öğrencimizin örnek projelerinden oluşmaktadır. Projelerin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Programda konuşan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ise şunları söyledi. Yazıcı "İnsanoğlu doğumundan bu yana dünyayı keşfetmeye çalışmaktadır. Bizler bu keşfi daha kolay hale getirebilmek ve göz aydınlığımız çocuklarımızın keşif yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimizde bilimsel bir algı oluşturmak, kainatın sırlarını insanlığa faydalı olabilecek şekilde çözebilme yeteneğini elde edebilmeleri için eğitim-öğretim faaliyetleri hazırlıyoruz"dedi.

Konuşmaların ardından Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, bilim fuarında yer alan proje stantlarını gezerek projeler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İHA