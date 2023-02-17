Sori Mane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sori Mane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sori Mane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sori Mane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sori Mane 3 Nisan 1996 tarihinde Bissau şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Gine-Bissau,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Manconi Soriano Mané şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sori Mane Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Futiberia yapmaktadır. Sori Mane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moreirense FC futbol takımında oynamaktadır. Moreirense FC takımına 11 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Sori Mane'nin Moreirense FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sori Mane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sori Mane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sori Mane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sori Mane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sampdoria U19

1 Temmuz 2015 yılında Olhanense

30 Haziran 2016 yılında Sampdoria U19

1 Temmuz 2016 yılında Olhanense

1 Temmuz 2017 yılında Cova Piedade

11 Temmuz 2019 yılında Moreirense

Sori Mane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sori Mane şuan Moreirense FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Sori Mane Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gine-Bissau takımında 20 numaralı formasıyla 25 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 0 gol atmıştır.

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