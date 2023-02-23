Sorin Bustea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sorin Bustea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sorin Bustea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sorin Bustea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sorin Bustea 22 Aralık 1994 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Sorin Cristian Buștea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sorin Bustea Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSA Steaua futbol takımında oynamaktadır. CSA Steaua takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Sorin Bustea'nin CSA Steaua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sorin Bustea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sorin Bustea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sorin Bustea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sorin Bustea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sportul Snagov

30 Haziran 2018 yılında Juventus Buk.

1 Temmuz 2019 yılında UTA Arad

11 Şubat 2022 yılında CSA Steaua

Sorin Bustea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sorin Bustea şuan CSA Steaua takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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