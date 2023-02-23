Sorin Busu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sorin Busu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sorin Busu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sorin Busu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sorin Busu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sorin Busu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sorin Busu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sorin Busu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sorin Busu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sorin Busu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sorin Busu 8 Temmuz 1989 tarihinde Craiova şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Sorin Marian Bușu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sorin Busu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini REOL Football Management yapmaktadır. Sorin Busu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Sorin Busu'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sorin Busu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sorin Busu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Sorin Busu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sorin Busu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında U. Craiova

1 Ocak 2008 yılında FC Caracal

30 Haziran 2008 yılında U. Craiova

1 Ocak 2009 yılında Jiul Petroșani

30 Haziran 2009 yılında U. Craiova

1 Eylül 2010 yılında CFR Craiova

31 Aralık 2010 yılında FC U Craiova

1 Temmuz 2011 yılında Petrolul

1 Ocak 2012 yılında Chindia

1 Temmuz 2013 yılında FC U Craiova

1 Temmuz 2014 yılında FC Caransebes

11 Şubat 2016 yılında Minaur

11 Temmuz 2016 yılında Ramnicu Valcea

9 Ocak 2017 yılında Pandurii

1 Temmuz 2017 yılında Gaz Metan

1 Temmuz 2019 yılında FC Hermannstadt

10 Eylül 2020 yılında ACSM Poli Iasi

10 Ağustos 2021 yılında FC U Craiova

1 Temmuz 2022 yılında Concordia

17 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Sorin Busu kimdir

Sorin Busu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sorin Busu şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Sorin Busu nereli

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