Sorin Mogosanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sorin Mogosanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sorin Mogosanu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sorin Mogosanu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sorin Mogosanu 22 Kasım 1992 tarihinde Craiova şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Sorin Răducu Mogoşanu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sorin Mogosanu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sorin Mogosanu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC U Craiova 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC U Craiova 1948 takımına 19 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Sorin Mogosanu'nin FC U Craiova 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sorin Mogosanu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sorin Mogosanu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sorin Mogosanu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sorin Mogosanu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Olt Slatina

19 Ocak 2018 yılında FC U Craiova

Sorin Mogosanu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sorin Mogosanu şuan FC U Craiova 1948 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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