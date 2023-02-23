Sorin Serban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sorin Serban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sorin Serban kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sorin Serban ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sorin Serban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sorin Serban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sorin Serban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sorin Serban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sorin Serban adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sorin Serban Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sorin Serban 17 Mart 2000 tarihinde Baia Mare şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Sorin Dănuţ Șerban şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sorin Serban Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSM SRL yapmaktadır. Sorin Serban, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCSB futbol takımında oynamaktadır. FCSB takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sorin Serban'nin FCSB ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sorin Serban Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sorin Serban isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Sorin Serban Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sorin Serban futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağustos 2016 yılında Viitorul Ulmeni

15 Şubat 2018 yılında Unirea Dej

1 Temmuz 2018 yılında Minaur

31 Temmuz 2019 yılında FCSB

29 Ağustos 2019 yılında ACSM Poli Iasi

10 Ağustos 2020 yılında FCSB

1 Eylül 2020 yılında FCSB II

1 Temmuz 2021 yılında FCSB

Sorin Serban kimdir

Sorin Serban Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sorin Serban şuan FCSB takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Viorel Mateianu Baia Mare, CS Mara 2010 Baia Mare, CS Sporting Recea, CSS 2 Baia Mare (loan)

Sorin Serban Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya U18 takımında 4 numaralı formasıyla 13 Aralık 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sorin Serban nereli

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