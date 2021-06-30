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Sörloth transferinde önemli gelişme | Trabzonspor ve Beşiktaş'a müjdeli haber

2019-2020 sezonunda Trabzonspor'da geçiren ve toplamda 49 maçta 33 gol 11 asist gibi önemli bir performans ortaya koyan Sörloth yaz transfer döneminin yıldızı olmaya devam ediyor. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın gündeminde olan yıldın oyuncudan müjdeli haber geldi. Alman basını Leipzig'in Andre Silva'yı alacağını ifade etti.

Sörloth transferinde önemli gelişme | Trabzonspor ve Beşiktaş'a müjdeli haber

Forvet eksiğini ligi yakından tanıyan bir oyuncu ile kapatmak isteyen ve bu yüzden Alexander Sörloth'un peşinde koşan Trabzonspor ile Beşiktaşa'a müjdeli haber geldi. Alman basınında çıkan haberlere göre Leipzig geçtiğimiz sezonu Eintracht Frankfurt'ta geçiren Andre Silva'yı transfer edecek. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Alexander Sörloth'un takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. 

Geçen sezon Alman ligi Bundesliga'da 29 maçta 5 gol atan yıldız oyuncu takıma bekleneni veremedi ve bu sezon kiralık gönderilmesi bekleniyor. Transfer sezonunun başından beri bu oyuncunun peşinde olan Trabzonspor ve Beşiktaş da bu haberle birlikte harekete geçmeyi planlıyor.

Sörloth transferinde önemli gelişme | Trabzonspor ve Beşiktaş'a müjdeli haber

Alman basınından Bild'in yaptığı haberde Leipzig'in Eintracht Frankfurt'ta 32 lig maçında 28 gol atan Andre Silva'yı transfer edeceği duyuruldu. Leipzig'in bu transfer için Eintracht Frankfurt 23 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. 25 yaşındaki Portekizli golcüye ise yıllık 4 milyon euro maaş verileceği yazıldı.

 

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