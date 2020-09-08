Sörloth, Uluslar Ligi'nde geceye damga vurdu!

UEFA Uluslar Ligi'nde tüm heyecan kaldığı yerden devam ediyor. UEFA'nın Milli Takımlar bazında oynanan turnuvasında, Norveç, Kuzey İrlanda ile karşı karşıya geldi. Norveç, maçtan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maçta, Trabzonspor'un golcü yıldızı Sörloth, şovu yaşandı. Kuzeyli futbolcu, sahadan 1 gol, 2 asist yaparak ayrıldı.

Sörloth, Milli Takım ile son 5 maçta 6. golünü atarken; Norveç sahadan 5-1 galip ayrıldı.

Gruptaki diğer maçta Romanya, Avusturya'yı deplasmanda 3-2 yendi. Bu sonuçların ardından Romanya 4 puanla liderliğe yükseldi. 3 puanlı Avusturya, aynı puanlı Norveç'in önünde averajla 2. sırada yer aldı. Son sıradaki Kuzey İrlanda'nın ise puanı yok.

Süper Lig'de Galatasaray'ın yeni transferlerinden Omar Elabdellaoui'de, Norveç - Kuzey İrlanda maçında rol aldı. Omar, takımının son golünde Haaland'a asist yaptı.

UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları şöyle: