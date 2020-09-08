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Sörloth, Uluslar Ligi'nde geceye damga vurdu!

Trabzonspor'un Norveçli golcü futbolcusu Sörloth, Uluslar Ligi'nde ülkesinin maçında Kuzey İrlanda'ya karşı 1 gol, 2 asist yaptı.

Sörloth, Uluslar Ligi'nde geceye damga vurdu!

UEFA Uluslar Ligi'nde tüm heyecan kaldığı yerden devam ediyor. UEFA'nın Milli Takımlar bazında oynanan turnuvasında, Norveç, Kuzey İrlanda ile karşı karşıya geldi. Norveç, maçtan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maçta, Trabzonspor'un golcü yıldızı Sörloth, şovu yaşandı. Kuzeyli futbolcu, sahadan 1 gol, 2 asist yaparak ayrıldı. 

Sörloth, Milli Takım ile son 5 maçta 6. golünü atarken; Norveç sahadan 5-1 galip ayrıldı. 

Sörloth, Uluslar Ligi'nde geceye damga vurdu!

Gruptaki diğer maçta Romanya, Avusturya'yı deplasmanda 3-2 yendi. Bu sonuçların ardından Romanya 4 puanla liderliğe yükseldi. 3 puanlı Avusturya, aynı puanlı Norveç'in önünde averajla 2. sırada yer aldı. Son sıradaki Kuzey İrlanda'nın ise puanı yok. 

Süper Lig'de Galatasaray'ın yeni transferlerinden Omar Elabdellaoui'de, Norveç - Kuzey İrlanda maçında rol aldı. Omar, takımının son golünde Haaland'a asist yaptı.

Sörloth, Uluslar Ligi'nde geceye damga vurdu!

UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları şöyle:

  • Bosna 1-2 Polonya
  • Hollanda 0-1 İtalya
  • Avusturya 2-3 Romanya
  • Kuzey İrlanda 1-5 Norveç
  • Çekya 1-2 İskoçya
  • İsrail 1-1 Slovakya
  • Arnavutluk 0-1 Litvanya
Onur Çelik
Spor Editörü


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