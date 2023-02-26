Soroosh Rafiei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soroosh Rafiei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Soroosh Rafiei kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Soroosh Rafiei ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Soroosh Rafiei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soroosh Rafiei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Soroosh Rafiei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soroosh Rafiei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soroosh Rafiei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soroosh Rafiei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soroosh Rafiei 24 Mart 1990 tarihinde Shiraz, Fars şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سروش رفیعی‎ şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soroosh Rafiei Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Soroosh Rafiei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Persepolis FC futbol takımında oynamaktadır. Persepolis FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Soroosh Rafiei'nin Persepolis FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Soroosh Rafiei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soroosh Rafiei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Soroosh Rafiei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soroosh Rafiei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Moghavmat Sepasi

1 Temmuz 2011 yılında Foolad

2 Temmuz 2015 yılında Tractor Sazi

9 Ocak 2017 yılında Persepolis

1 Temmuz 2017 yılında Al-Khor SC

23 Temmuz 2018 yılında Foolad

6 Ocak 2019 yılında Persepolis

8 Ağustos 2019 yılında Shahr Khodrou

13 Ocak 2020 yılında Sepahan

1 Temmuz 2022 yılında Persepolis

Soroosh Rafiei kimdir

Soroosh Rafiei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soroosh Rafiei şuan Persepolis FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Foolad

Soroosh Rafiei Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İran takımında 24 numaralı formasıyla 18 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Soroosh Rafiei nereli

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