Daha önce birçok defa Türkiye gündemine gelen George Soros tekrar gündeme düşmüş durumda. Kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı, Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldığını daha önce duyurmuştu. Peki Soros kimdir? Corc soros (George Soros) kimdir? Soros artığı ne demek? Ayrıntılar haberimizde...

CORC SOROS (GEORGE SOROS) KİMDİR?

12 Ağustos 1930 tarihinde doğan George Soros Macar ve Yahudi asıllı Amerikalı spekülatörü ve liberal girişimcidir. Net servetinin Mayıs 2020 itibari ile $8,3 milyar olduğu ve bugüne kadar Açık Toplum Vakfına $32 milyardan fazla bağışta bulunduğu belirtildi.

Doğu Avrupa'da bulunan Yugoslavya ve Ukrayna gibi ülkelere yaptığı yardım tutarının, Birleşmiş Milletler tarafından yapılan yardım miktarını aştığı ifade ediliyor. Bundan dolayı bazı çevreler tarafından hayırsever olarak tanımlanmaktadır. Fakat bu yardımları siyasi hedeflerle yaptığını belirtenler de bulunuyor.

Yahudi bir ailenin çocuğu olarak Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de doğan Soros; ülke 1939 yılında Nazi işgaline uğradığı zaman, ailesiyle beraber, çok tehlikeli ve zor günler geçirdi. Tüm aile üyeleri için sahte kimlikler düzenleyen babası, aynı zamanda oturdukları yerleri sürekli değiştirerek hayatta kalmalarını sağladı.

İngiltere'ye 1947 senesinde göç etti ve Oxford Üniversitesi'nde School of Economist fakültesinde ekonomi öğrenimi gördü. Hamallık yaptığı dönemde ayağı kırılınca devlet hastanesinde tedavi gördü. Sosyal adaletin ne kadar önemli olduğunu orada farketti. Kendisinden çok etkilendiği Karl Popper'in öğrencisi oldu. "Açık Toplum" (Open Society ) projesini ondan ilham alarak oluşturdu.

1956 yılında ABD'ye göç etti. İlk yaptığı iş, arbitraj işlemleri oldu. Şöyle ki, bir hisse senedi veya dövizi ucuz olduğu yerden alıyor ve eş anlı olarak pahalı yerde satıyordu. Kısa süre içerisinde finans dünyasında temayüz etti.

Kurucusu olduğu uluslararası yatırım fonu sayesinde büyük bir servetin sahibi oldu. George Soros, Quantum Fonu Grubu'nun baş yatırım danışmanı olan Soros Fund Management LLC'nin başkanıdır. Bu fon, 28 yıllık tarihinde dünyanın en yüksek performansa sahip yatırım fonu olarak kabul edilmiştir.

New School of Social Research, Budapest University of Echonomics, Oxford Üniversitesi ve Yale Üniversitesi'nden fahri doktora unvanı alan George Soros 1995'te Bologna Üniversitesi tarafından da, dünya çapında açık toplumlar yaratmak yolundaki çalışmaları sebebiyle, üniversitenin en büyük onur unvanı olan "Laurea Honoris Casua" ile ödüllendirilmiştir. Aynı zamanda Budapeşte'deki Central European University'nin (Orta Avrupa Üniversitesi) ve Moskova'daki International Science Foundation'ın (Uluslararası Bilim Vakfı) kurucusudur. Vakıfları kanalıyla Türkiye'de de 2006 yılı itibarıyla son 5 yılda 8 milyon ABD doları harcadıklarını açıkladı.

Soros'un W. Bush ile arası açık durumda. Bush'un kapitalist, açık ekonomilerin adını dünya üzerinde kötüye çıkardığını ve daha çok kendisi tarafından organize edilen sivil toplum kuruluşu örgütlerinin hareketini kısıtladığını öne sürüyor.

Soros, Açık Toplum Enstitüsünün kurucusudur. Soros'un Açık Toplum Enstitüsü'nün Türkiye şubesi Eylül 2001'de kurulan Bebek'teki OSIAF (Açık Toplum Enstitüsü Yardım Vakfı)'tır.

SOROS ARTIĞI NE DEMEK?

Osman Kavala, Can Paker, İshak Alaton ve Murat Sungur Soros'un sahibi olduğu Açık Toplum Vakfı'nın Türkiye şubesinin mütevelli heyetinde yer alıyorlar. 2001 senesinde Türkiye'de faaliyete başlayan vakıf uzun yıllar Ali Hakan Altınay tarafından yönetildi. Gezi olaylarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Altınay sonrasında serbest kalmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Soros Artığı' kelimesini Açık Toplum Vakfı'nı Altınay'la birlikte yöneten ve Gezi soruşturmasından içeride olan Kavala hakkında söylemişti. Geçtiğimiz günlerde Kavala'yı 'Soros artığı' olarak tanımlayan Erdoğan'ın kullandığı cümle şöyle: "Gezi olaylarında teröristlerin finans kaynağı olan bir kişi şu anda içeride. Onun arkasında meşhur Macar Yahudisi Soros var."