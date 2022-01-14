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  3. Soruları geçiştirmeye çalışsa da başarılı olamadı! Ahmet Davutoğlu ile Hacı Yakışıklı canlı yayında tartıştı

Soruları geçiştirmeye çalışsa da başarılı olamadı! Ahmet Davutoğlu ile Hacı Yakışıklı canlı yayında tartıştı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu canlı yayınlanan bir televizyon programına konuk oldu. Programda Akit yazarı Hacı Yakışıklı ile Davutoğlu arasında tartışma yaşandı. İşte detaylar...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Haber Global'de canlı olarak ekrana gelen 'Siyaset Özel' programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Akit yazarı Hacı Yakışıklı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na HDP'nin ziyaretine ilişkin bir soru yönetti. 

CANLI YAYINDA GERGİN ANLAR

Yakışıklı'nın "HDP ile yaptığınız görüşmede terörü sordunuz mu?” sorusuna “Evet sordum”  yanıtını veren Davutoğlu,  gazetecinin tam olarak kullandığı cümleyi söylemesinde ısrar etmesi üzerine tartışmayı sürdürdü.

Terör örgütü dediğini ifade eden Davutoğlu, Hacı Yakışıklı'nın "Efendim 'PKK' demediniz mi?" sözü üzerine soruya soruyla karşılık vererek "HDP' deyince akla BASK mı geliyor?" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun genel geçer yanıt vererek soruları geçiştirmesi izleyenlerin gözünden kaçmadı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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