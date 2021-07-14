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  3. Soruşturma açılmıştı! Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti!

Soruşturma açılmıştı! Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti!

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, günlerdir magazin gündeminde yer edinen Marmara'da dubleks villa aldığı ve izinsiz iskele yaptırdığı yönünde çıkan haberlere sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla isyan etti.

Soruşturma açılmıştı! Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti!

Şahan Gökbakar'ın Marmaris'te karadan ulaşımın olmadığı koyda 10 milyon liraya dubleks villa satın aldığı hatta kendine özel bir iskele yaptırdığı iddia edildi. Ünlü komedyen günlerdir hakkında çıkan bu haberlere Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ateş püskürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri Gökbakar hakkındaki iddianın ardından  inceleme başlatarak iskelenin kaldırılması ve alanın eski haline dönüştürülmesi için Marmaris Belediyesi'ne, tonozların kaldırılması için ise Büyükşehir Belediyesi'ne tutanakları gönderdi.

Soruşturma açılmıştı! Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti!

"BENİ VE AİLEMİ TACİZ ETTİNİZ"

Günlerdir hakkında çıkan iddialara karşı sessizliğini bozan Gökbakar, iskelenin fotoğraflarını ve belgeleri paylaşarak, "Kaz Dağları yok olmasın dediğim günden beri başlayan kötüleme ve iftira kampanyası devam ediyor... Günlerdir hakkımda yalan haberler yayınladınız. Beni ve ailemi taciz ettiniz." dedi.

Soruşturma açılmıştı! Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti!

"HEPSİ YALAN"

Çıkan haberlerin hepsinin yalan olduğunu söyleyen Gökbakar, "Hepsi koca bir yalan... Burada tek katlı bir köy evi, 20m2 de iskelesi var. Ben burayı almadan önce de yıllardır vardı. Yapı kayıt belgelerini de almış benden önceki sahibi.. Yani anlayacağınız belki de Türkiye sahillerindeki birçok yapıdan iskeleden uzantıdan daha masum ve yasal bir iskele... Not: organize edilen tur teknesi, çekilen fotolar ve bugüne gelene kadar bütün olanları da yakında görüntüleriyle aktaracağım. Bekliyorum şu an..." açıklamasında bulundu. 

Soruşturma açılmıştı! Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti!

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