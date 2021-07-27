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  3. Soruşturma tamamlandı! Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu için hapis istemi!

Soruşturma tamamlandı! Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu için hapis istemi!

Oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Çalıkoğlu'nun 16 yıl 1 aya kadar, Ayşegül Çınar'ın ise 6 yıla kadar hapsi istendi.

Soruşturma tamamlandı! Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu için hapis istemi!

Karaköy'de bulunan bir otelin restoranında güvenlik görevlileriyle tartışan ve ardından olay yerine gelen polis ve bekçilere saldırdığı iddia edilen  Furkan Çalıkoğlu ile oyuncu sevgilisi Ayşegül Çınar hakkındaki soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu düzenlenen iddianameye göre, Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu “şüpheli” sıfatıyla, aralarında polis ve otel görevlilerinin yer aldığı 14 kişi de “müşteki” sıfatıyla yer aldı.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

Her iki şüphelinin pişmanlıklarını dile getirdikleri belirtilen iddianamede, Ayşegül Çınar hakkında “Görevli Memura Hakaret” ve “Görevi Yaptırmamak için Direnme” suçlarından 1 yıl 10 aydan 6 yıla kadar hapis istendi.

Soruşturma tamamlandı! Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu için hapis istemi!

Olay sonrasında çıkarıldığı mahkemece 30 Haziran’da tutuklanan Furkan Çalıkoğlu hakkında ise “Görevli Memura Hakaret”, “Silahla Tehdit” , “Görevi Yaptırmamak için Direnme”, “Mala Zarar Verme”, “Silahla Yaralama” suçlarından toplam 5 yıl 9 aydan 22 yıl 1 aya kadar hapis talep edildi. Şüpheliler iddianame kabul edilirse İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısında olacak.

Soruşturma tamamlandı! Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu için hapis istemi!

NE OLMUŞTU?

Restoranda yemek yiyip alkol alan şüphelilerden Furkan Çalıkoğlu’nun telefonla konuşurken sesi yükselerek karşı tarafa hakaret ve tehdit yağdırdığı, diğer müşteriler de bu durumdan rahatsız oldu.

Bunun üzerine özel güvenlik görevlileri, Furkan Çalıkoğlu’nu rahatsızlık yarattığı için dışarı çıkmasını istedi. Ancak Çalıkoğlu, güvenlik görevlilerine küfürler savurmaya başladı. Bir güvenlik görevlisini vurarak burnundan yaralayan Çalıkoğlu, çıkmamak için direnmeye devam etti. Otel görevlileri durumu polise bildirdi. Lokantadaki eşyaları fırlatan Çalıkoğlu, otel yöneticileri ve güvenlik görevlilerine tehdit savurdu.

Soruşturma tamamlandı! Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu için hapis istemi!

O Sırada aşçı yardımcısı Nebi C.’yi meze arabasını alarak yürüdüğünü gören Furkan Çalıkoğlu’nun, Nebi C’yi kovalamaya başladı. Peşinden mutfağa girerek iki adet bıçak alıp “Nerede onlar, boğazını keserim, senide öldürürüm” diyerek kaçan Nebi C’ye yönelik bıçak hamlesinde bulundu. Aşçı yardımcısı son anda kaçarak aşağı kata indi. Olay yerine gelen polis memurları, şüpheli Furkan Çalıkoğlu’nu mutfakta elinde üç bıçakla buldu.

Polislerin şüpheliyi sakinleştirmeye çalıştığı, ancak Çalıkoğlu’nun “Burayı dağıtacağım, buranın sahibini öldüreceğim” diyerek küfür ve hakaretlerine devam etti. Bu sırada Ayşegül Çınar da sevgilisini sakinleştirmeye çalıştı. Polis, her iki şüpheliyi ayrı mahalde tutunca şüpheli Çalıkoğlu, sevgilisinin yanına getirilmesini söyleyerek küfür etti. Koridora doğru koştuğunda polisler tarafından engellenmeye çalışılan şüpheli Çalıkoğlu, bir polis memurunun belinden silahını alarak duvara ateş etti. Bunun üzerine polisler Çalıkoğlu’nu etkisiz hale getirdi. Bu sırada sevgilisi Ayşegül Çınar da polislere yumruk atarak “Siz benim erkek arkadaşımı alamazsınız, sanatçıyım ben haritadan kendinize yer beğenin, basını çağıracağım görüntüleneceksiniz, hepinizi teker teker vurduracağım” dediği de öne sürüldü.

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