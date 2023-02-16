Sory Kaba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sory Kaba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sory Kaba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sory Kaba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sory Kaba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sory Kaba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sory Kaba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sory Kaba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sory Kaba 10 Nisan 1995 tarihinde Conakry şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Gine uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sory Kaba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Sory Kaba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cardiff City futbol takımında oynamaktadır. Cardiff City takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sory Kaba'nin Cardiff City ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sory Kaba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Sorykaba2

http://www.instagram.com/sory_kaba_80/

Sory Kababoyu ve yaşı kaç

Sory Kaba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sory Kaba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sory Kaba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sory Kaba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2016 yılında Elche Ilicitano

31 Temmuz 2017 yılında Elche CF

31 Ocak 2019 yılında Dijon

5 Temmuz 2019 yılında Midtjylland

31 Ağu 2021 yılında OH Leuven

30 Haziran 2022 yılında Midtjylland

31 Ocak 2023 yılında Cardiff

30 Haziran 2023 yılında Midtjylland

Sory Kaba kimdir

Sory Kaba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sory Kaba şuan Cardiff City takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

Sory Kaba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gine takımında 21 numaralı formasıyla 7 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 3 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sory Kaba nereli

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