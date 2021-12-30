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Şoset ne demek, TDK'ya göre Şoset kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Şoset kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Şoset ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Şoset nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Şoset kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Şoset ne demek, TDK'ya göre Şoset kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şoset ne demek? Şoset TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şoset kelimesi. Peki şoset ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şoset nedir, şoset kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ŞOSET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şoset kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Şoset kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre şoset kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kısa çorap

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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