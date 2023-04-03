Soshi Yoda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soshi Yoda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soshi Yoda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Soshi Yoda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Soshi Yoda {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Soshi Yoda Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Urawa Red Diamonds U18 futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Soshi Yoda'nin Urawa Red Diamonds U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Soshi Yoda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Soshi Yoda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Soshi Yoda şuan Urawa Red Diamonds U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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