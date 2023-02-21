Soslan Lysenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soslan Lysenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soslan Lysenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soslan Lysenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soslan Lysenko 16 Mart 2000 tarihinde Vladikavkaz şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Лысенко Сослан Вячеславович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soslan Lysenko Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Soslan Lysenko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Vladivostok futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Vladivostok takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Soslan Lysenko'nin Dinamo Vladivostok ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Soslan Lysenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soslan Lysenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Soslan Lysenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soslan Lysenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Spartak V.

15 Ağustos 2018 yılında Fremad Amager

2 Eylül 2019 yılında Avarta

9 Ekim 2019 yılında Fremad Amager

10 Ekim 2019 yılında Kulüpsüz

19 Ağustos 2020 yılında Kuban Holding

17 Ocak 2022 yılında Dinamo Makhach.

14 Şubat 2023 yılında Dinamo Vlad.

30 Haziran 2023 yılında Dinamo Makhach.

Soslan Lysenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soslan Lysenko şuan Dinamo Vladivostok takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Soslan Lysenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Team PFL takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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