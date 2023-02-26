Soso Kardava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soso Kardava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Soso Kardava kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Soso Kardava ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Soso Kardava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soso Kardava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Soso Kardava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soso Kardava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soso Kardava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soso Kardava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soso Kardava 8 Aralık 1997 tarihinde Rustavi şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da სოსო ქარდავა şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soso Kardava Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Soso Kardava, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marijampole City futbol takımında oynamaktadır. Marijampole City takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Soso Kardava'nin Marijampole City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Soso Kardava Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soso Kardava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Soso Kardava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soso Kardava futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Rustavi

1 Ocak 2017 yılında FC Gardabani

1 Ocak 2018 yılında Rustavi

11 Mart 2019 yılında Shukura

31 Temmuz 2019 yılında Rustavi

1 Ağustos 2019 yılında FK Zugdidi

1 Ocak 2020 yılında Rustavi

8 Şubat 2022 yılında FC Gareji

10 Temmuz 2022 yılında Sioni Bolnisi

1 Şubat 2023 yılında Marijampole C.

Soso Kardava kimdir

Soso Kardava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soso Kardava şuan Marijampole City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Soso Kardava nereli

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