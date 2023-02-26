Soso Kopaliani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soso Kopaliani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soso Kopaliani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soso Kopaliani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soso Kopaliani 7 Temmuz 2006 tarihinde Kutaisi şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da სოსო კოპალიანი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soso Kopaliani Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Soso Kopaliani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Locomotive Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Locomotive Tbilisi takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Soso Kopaliani'nin FC Locomotive Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Soso Kopaliani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soso Kopaliani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Soso Kopaliani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soso Kopaliani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında FC Locomotive

Soso Kopaliani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soso Kopaliani şuan FC Locomotive Tbilisi takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Soso Kopaliani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U17 takımında 1 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

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