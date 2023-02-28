Sosthene Tiehide kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sosthene Tiehide Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sosthene Tiehide adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sosthene Tiehide Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sosthene Tiehide 10 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sosthene Tiehide Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat Yerevan takımına 24 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Sosthene Tiehide'nin FC Ararat Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sosthene Tiehide Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sosthene Tiehide isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sosthene Tiehide Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sosthene Tiehide futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Eylül 2021 yılında Ararat Yerevan

Sosthene Tiehide Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sosthene Tiehide şuan FC Ararat Yerevan takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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