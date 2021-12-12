Sosyal Antropolojik ne demek, TDK'ya göre Sosyal Antropolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sosyal antropolojik ne demek? Sosyal antropolojik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sosyal antropolojik kelimesi. Peki sosyal antropolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sosyal antropolojik nedir, sosyal antropolojik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SOSYAL ANTROPOLOJİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sosyal antropolojik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre sosyal antropolojik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sosyal antropoloji ile ilgili

