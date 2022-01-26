Sosyal Bilgiler Öğretmeni (İlköğretim) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Sosyal Bilgiler Öğretmeni (İlköğretim) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Sosyal Bilgiler Öğretmeni (İlköğretim) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Sosyal Bilgiler Öğretmeni (İlköğretim) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Sosyal Bilgiler Öğretmeni (İlköğretim) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni (İlköğretim) Maaşı Ne Kadar? 2022 Sosyal Bilgiler Öğretmeni (İlköğretim) Maaşları

Sosyal Bilgiler Öğretmeni (İlköğretim) maaşı ortalama olarak aylık 9000_TL'dir. En düşük Sosyal Bilgiler Öğretmeni (İlköğretim) maaşı 7250_TL, En yüksek ise 10750_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sosyal Bilgiler Öğretmeni (İlköğretim) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel

Meslek Mensupları Meslek Grubu :

Sınıf Öğretmenleri Ve Okul Öncesi Öğretmenleri

Meslek Birim Grubu :

Sınıf Öğretmenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çalıştığı ilköğretim kurumunda, öğrencilere sosyal bilgiler alanı ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmak, alanınına yönelik olumlu tutum ve davranışlarını geliştirmek üzere eğitimi veren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sosyal Bilgiler Öğretmeni (İlköğretim), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlamak,

b) Kendisine ayrılan ders saatlerinde öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak,

c) Öğrencileri belirli dönemlerde sınav ve testlere tabi tutarak durumlarını değerlendirmek,

d) Öğrencilerin başarılarını değerlendirmek ve başarıyı artırıcı yöntemler geliştirmek,uygulamaya koymak,

e) Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenlemek,

f) Öğrencilere bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma yöntem ve tekniklerini öğretmek,

g) Öğrencilerin gelişimlerini izlemek, sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,

h) Alanı ile ilgili gelişmeleri izleyerek, öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunmak,

i) Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

j) Devamla ilgili kayıtları ve diğer rapor ve kayıtları idareci ve öğrenci velilerine sunmak,

k) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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