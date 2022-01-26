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Sosyal Bilgiler Öğretmeni-Ortaöğretim Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sosyal Bilgiler Öğretmeni-Ortaöğretim maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Sosyal Bilgiler Öğretmeni-Ortaöğretim iş tanımı, aylık ortalama maaşları ve iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni-Ortaöğretim Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Sosyal Bilgiler Öğretmeni-Ortaöğretim maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Sosyal Bilgiler Öğretmeni-Ortaöğretim pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Sosyal Bilgiler Öğretmeni-Ortaöğretim nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Sosyal Bilgiler Öğretmeni-Ortaöğretim olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni-Ortaöğretim Maaşı Ne Kadar? 2022 Sosyal Bilgiler Öğretmeni-Ortaöğretim Maaşları

Sosyal Bilgiler Öğretmeni-Ortaöğretim maaşı ortalama olarak aylık 8500_TL'dir. En düşük Sosyal Bilgiler Öğretmeni-Ortaöğretim maaşı 8000_TL, En yüksek ise 9000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sosyal Bilgiler Öğretmeni-Ortaöğretim iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni-Ortaöğretim İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri Meslek Kodu :

2320.74 Meslek Adı :

Sosyal Bilgiler Öğretmeni-Ortaöğretim

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mesleki Eğitim Öğretmenleri

Meslek Birim Grubu :

Mesleki Eğitim Öğretmenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bir orta öğretim kuruluşunda öğrencilere tarih, sosyoloji, ekonomi ve coğrafya gibi sosyal konularda ders vermek

Görev ve İşlem Basamakları :

Sosyal Bilgiler Öğretmeni (İlköğretim)) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Öğrencilerin sosyal ve kültürel seviyelerini geliştirmek için orta öğretimde diğer öğretmenlerle birlikte kurul toplantısı yaparak yıl içinde uygulanacak öğretim planını tartışmak,

b) Müfredat doğrultusunda yıllık çalışma planı yapmak,

c) Günlük çalışma programı hazırlayıp programa göre ders vermek,

d) Soru ve cevap yöntemi ile konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak,

e) Öğrencilerin bilgi seviyesine göre programını düzenleyip bir sonraki dersler için yararlanılacak kaynakları öğrencilere belirtmek,

f) Yöredeki tarihi yerleri öğrencilerle gezerek bilgi vermek,

g) Ödevlerle öğrencileri araştırmaya sevk edici yazılı, sözlü sınav ve testler yaparak öğrencileri değerlendirip öğrencilerin çalışma performansını tutmak,

h) Devam, not, diğer rapor ve kayıtları idarecilere ve öğrenci velilerine sunmak,

i) Arkeoloji, tarih, sosyoloji, toplumların dinleri, ekonomik, coğrafya gibi sosyal konuları bir veya bir çoğunda orta öğretimde ders vermekte uzmandır. vb görev ve işlemleri yerine getirir.

YORUM KAT: Yukarıdaki Sosyal Bilgiler Öğretmeni-Ortaöğretim maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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