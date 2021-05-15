Sosyal Çalışma Programı Katılımcısı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 9901.07

Meslek Adı : Sosyal Çalışma Programı Katılımcısı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Diğer Meslekler

Meslek Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Meslekler

Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Meslekler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Sosyal Çalışma Programı Katılımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Sosyal Çalışma Programı Katılımcısı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Yoğurma Makinesi Operatörü (Kağıt Hamuru) mesleği için “8171.07” kod olarak kullanılır iken Ağ Teknolojileri Elemanı mesleği için “3513.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Sosyal Çalışma Programı Katılımcısı Meslek Kodu “9901.07” olarak belirlenmiştir.

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