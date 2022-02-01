Sosyal Çalışma Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Sosyal Çalışma Uzmanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Sosyal Çalışma Uzmanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Sosyal Çalışma Uzmanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Sosyal Çalışma Uzmanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Sosyal Çalışma Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Sosyal Çalışma Uzmanı Maaşları

Sosyal Çalışma Uzmanı maaşı ortalama olarak aylık 12125_TL'dir. En düşük Sosyal Çalışma Uzmanı maaşı 7250_TL, En yüksek ise 17000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sosyal Çalışma Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2635.03

Meslek Adı :

Sosyal Çalışma Uzmanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel

Meslek Mensupları Meslek Grubu :

Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Sosyal Hizmet Ve Danışmanlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kişilerin ve ailelerin sosyal yaşantılarını iyileştirmeleri için tavsiyelerde bulunan, korunmaya muhtaç yaşlılara ve çocuklara yardımcı olan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sosyal Çalışma Uzmanı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Problemi olan kişi ve ailelerle görüşüp, huzursuzluğu oluşturan faktörleri incelemek,

b) Kimsesiz çocukların çocuk yuvalarına veya koruyucu aile yanına yerleştirilme işlerini yürütmek,

c) Evlat edinecek ailelerin durumlarının uygun olup olmadığını yerinde tespit ederek karar vermek,

d) Huzur evlerindeki yaşlıların problemlerinin giderilmesine çalışmak,

e) Özürlülerin eğitilmesi için rehabilitasyon kuruluşlarıyla ortaklaşa çalışma yapmak,

f) İş hayatına atılan özürlülerin çevrelerine intibak edip etmediklerini incelemek,

g) Sosyal hizmet çalışmaları hakkında bilimsel araştırmalar yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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