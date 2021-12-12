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Sosyal Demokrasi ne demek, TDK'ya göre Sosyal Demokrasi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Sosyal Demokrasi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Sosyal Demokrasi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Sosyal Demokrasi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Sosyal Demokrasi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Sosyal Demokrasi ne demek, TDK'ya göre Sosyal Demokrasi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sosyal demokrasi ne demek? Sosyal demokrasi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sosyal demokrasi kelimesi. Peki sosyal demokrasi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sosyal demokrasi nedir, sosyal demokrasi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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SOSYAL DEMOKRASİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sosyal demokrasi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre sosyal demokrasi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sosyal alanda emekçi toplum kesimlerinin çıkarlarının korunması ve üretimi artırmak yanında hakça bölüşümü de ön planda tutan sosyal ve siyasi akım

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