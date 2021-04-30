Sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl yapılır? Sosyal yardım sorgulama ekranı

PANDEMİ DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı ve Ürün Lansmanı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, memur ve esnaf için alınan kararlar ve sağlanacak yeni destekleri açıkladı.