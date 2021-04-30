Sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl yapılır? Sosyal yardım sorgulama ekranı
Sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl yapılır? Sosyal yardım sorgulama ekranı
Pandemide vatandaşlara destek ödemesi yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından destek başvurusu ile ilgili bilgili almak isteyenler, Sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl yapılır? Sosyal yardım sorgulama ekranı sorularıyla aratmalarını sürdürüyor. İşte detaylar...