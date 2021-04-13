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  3. Sosyal destek kartları zincir marketlerde kullanılmayacak

Sosyal destek kartları zincir marketlerde kullanılmayacak

Ramazan ayı dolayısı ile Akdağmadeni Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılan Sosyal Destek Kartları zincir marketler dışındaki tüm bakkal ve marketlerde kullanılabilecek.

Sosyal destek kartları zincir marketlerde kullanılmayacak

Akdağmadeni Belediyesi Sosyal Destek Kartı hakkında bilgilendirme yapan Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın "Ramazan Bereketini yerel esnafımızla paylaşıyoruz. Akdağmadeni Belediyesi Sosyal Destek Kartı ile Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Ramazan-ı Şerif'in manevi iklimine yaraşır şekilde, yardımlaşma ve dayanışmayı ön plana çıkaracak uygulamamız sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olurken, alışverişte sadece yerel esnaflarımızda kullanılabilecek olan "Sosyal Destek Kartı" ile zor bir süreçten geçen esnaflarımıza da destek olacağız. İlgili araştırmalar sonucunda sosyal destek kartı verdiğimiz vatandaşlarımız ilçemizde faaliyet gösteren zincir marketler dışında tüm yerel bakkal, market ve süpermarketten kolaylıkla alışveriş yapılabileceklerdir. Birlik ve beraberliğimizi doyasıya yaşadığımız nice Ramazan aylarında buluşmak dileğiyle tüm vatandaşlarımıza Hayırlı Ramazanlar dileriz." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sosyal destek kartları zincir marketlerde kullanılmayacak

Sosyal destek kartları zincir marketlerde kullanılmayacak

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