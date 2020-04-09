Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikleri göre, pandemi tedavisine yönelik ilaçlar hastanelerce temin edilebilecek ve pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilecek.SOSYAL GÜVENLİK

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı.

Buna göre,

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.7 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Acil hal" tanımı şu şekilde değiştirildi;

"Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlar ile pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri kapsamaktadır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir"

Ayrıca tebliğe göre, Korona virüs tedavisi gören vatandaşlar, pandemi süresince ilaçlarını hastanelerden temin edebilecek.

Kaynak: İHA