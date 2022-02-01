Sosyal Hizmet Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Sosyal Hizmet Uzmanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Sosyal Hizmet Uzmanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Sosyal Hizmet Uzmanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Sosyal Hizmet Uzmanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Sosyal Hizmet Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Sosyal Hizmet Uzmanı Maaşları

Sosyal Hizmet Uzmanı maaşı ortalama olarak aylık 12500_TL'dir. En düşük Sosyal Hizmet Uzmanı maaşı 7500_TL, En yüksek ise 17500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sosyal Hizmet Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2635.07

Meslek Adı :

Sosyal Hizmet Uzmanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Sosyal Hizmet Ve Danışmanlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Toplumsal / sosyal değişmeleri inceleyen, bireyleri, grupları ve toplulukları güçlendiren, özgürleştiren, iyilik hallerini geliştiren, bir dinamik unsur olarak görüp değerlendiren ve bu yönüyle insan davranışı ve sosyal sistem teorilerinden yararlanarak çalışmalarda bulunan kişidir .

Görev ve İşlem Basamakları :

Sosyal Hizmet Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müracaatçının aile , iş, yakın çevresi ve toplumla ilişkisini düzenleme konularında çalışmalar yapmak,

b) Çalıştığı alana ilişkin sosyal hizmet politikalarının oluşturulmasında, program ve planlama aşamalarında etkin görev almak, sorunların önlenmesi ve çözümü yönünde öneriler sunmak,

c) Sosyal hizmete gereksinimi olanların, kaynak, hizmet ve fırsatlardan eşit olarak yararlanmalarını sağlamak, toplum kaynaklarını bu yönde etkin olarak kullanmak,

d) Sosyal politikaların oluşturulmasında ve uygulamaya geçirilmesinde toplumun bilinçli katılımını sağlamak,

e) Mesleki çalışma ile ilgili her türlü bilgi ve belgeleri toplamak,

f) Mesleki müdahale sürecinin tamamında yer almak, topladığı bilgi ve belgeleri müracaatçı yararına ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde kullanmak,

g) Mesleki uygulamaları diğer meslek mensupları ile ekip çalışması içerisinde yürütmek,

h) Mesleki çalışma sonucu, sunulmasına karar verilen hizmetlerin doğrudan ve dolaylı takibini yapmak,

i) Çalışanlar arasında uyum ve işbirliğini geliştirmek amacıyla yönlendirme ve bütünleştirme programları düzenlemek,

j) Mesleğin değerlerini, etik kurallarını , bilgisini ve misyonunu korumak ve geliştirmek, bunları doğru bir şekilde temsil etmek, vb görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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