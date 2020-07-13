‘Sosyal İnzivada’ fotoğraf yarışması başladı

Korona virüsü nedeniyle dünya genelinde evlerine kapanmak zorunda kalan üniversiteli gençlerin gözünden "karantina" ve "pandemi" fotoğraf yarışmasına konu oldu. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sanat Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen "Sosyal İnzivada" fotoğraf yarışması, "Senin Objektifinden Pandemi" sloganıyla başladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sanat Koordinatörü Sinemis Eser Akaoğlu, korona virüsü salgını nedeniyle daha önce hayal bile edilemeyen bir yaşamın deneyimlendiğine dikkat çekti. Akaoğlu, sosyal izolasyon koşullarında gençlerin kendilerine birçok yeni yol bulduğunu söyleyerek, pandemi dönemini çok hızlı şekilde kontrol altına alıp bir sürece çevirdiklerini ifade etti.

Akaoğlu, "İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak; pandemiyi, sosyal inzivayı ve ardından gelen "yeni normali', tüm dünya gençlerinin gözünden sanatsal bir bakış açısıyla görmek ve göstermek için "Senin Objektifinden Pandemi" sloganıyla, fotoğraf yarışması ve sergisi yapıyoruz. Bu zor deneyimi, yeni yaşam şeklini ve hissettiklerini, fotoğraf sanatıyla anlatmalarını istiyoruz" dedi

Sergi üniversiteleri dolaşacak

Yarışmada birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL ve üçüncüye bin TL para ödülünün verileceğini ifade eden Akaoğlu, yarışma ve ardından gerçekleştirilecek serginin, gençlerin gözünden bu sıra dışı dönemin görsel arşivini oluşturacağını kaydetti. Yarışmanın sergisini, sergileme hakkı kazanan öğrencilerin eğitim aldığı üniversitelerde de sırayla açmayı planladıklarını vurgulayan Akaoğlu, mart ayından eylül ayına kadar çekilen renkli veya siyah beyaz en fazla üç fotografla yarışmaya katılım sağlanacağını belirtti.

Öte yandan, www.ieu.edu.tr/photocompetition/tr/ internet adresinden yapılacak başvurular, 1 Eylül 2020'de son bulacak.

Kaynak: İHA