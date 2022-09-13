Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi hazırlanan dev projeyle 81 ilde 250 bin konut yapılacak, 100 bin konut arsası uygun şartlarla satılacak. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar kira öder gibi yuva sahibi olabilecek. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün detaylarını açıklayacağı Sosyal konut projesi nereye başvurulur 2022 | TOKİ ödemeleri ne kadar? İşte detaylar...
SOSYAL KONUT PROJESİ NEREYE BAŞVURULUR 2022
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuya ilişkin "Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak." şeklinde açıklama yapmıştı.
Öte yandan başvuruların nereye yapılacağı konusunda ise asıl bilginin 13 Eylül saat 14.00 itibarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından vatandaşa verileceğini bildirerek "Yuva kuran liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 13 Eylül saat 14.00'te açıklayacağı müjdelerle; yeni yuvalar kurulacak, yeni istihdam alanları oluşacak, millî ekonomimiz daha güçlenecek, Türkiye güçlü aileleriyle yükselecek" ifadelerine yer vermişti.
TOKİ ÖDEMELERİ NE KADAR?
En yüksek gelir değerlendirildiğine tüm iller için ödenecek en yüksek taksit tutarı 4 bin 200 lira olur.
İstanbul için ise bu taksit tutarı en yüksek gelir üzerinden bakıldığında 4 bin 800 lira oluyor.
Taksit tutarı hane gelirinin yüzde 30’u olarak hesaplandığında bir evde tek asgari ücretli çalışıyorsa ödeyeceği rakam aylık 1.650 TL olacak. İki asgari ücretli çalışıyorsa ödenecek rakam 3 bin 300 lira olacak.
Hak sahiplerine konutlar;
Satış fiyatının %10’u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile sabit taksit ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. / T. Halk Bankası A.Ş. / Katılım Bankaları tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)
Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranında artırılacaktır. İlk taksit ödemesi sözleşme imzalama tarihini takip eden 4.ay itibariyle başlatılacaktır.
Örneğin 6 bin TL maaş alan bir kişi için taksitler 2 bin TL'den başlayacak.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.
BAŞVURU ŞARTLARI:
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
- T.C. vatandaşı olması,
- Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,
- Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinden; tapuda kayıtlı konutu olanlar veya Toplu Konut İdaresinden Hak Sahipliği Belgesini kullanmadan normal satış şartları ile konut alanlar, SGK’dan alacakları Hak Sahipliği Belgesi ile başvuru yapabileceklerdir.
- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
- Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.
- Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
- Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.