Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi hazırlanan dev projeyle 81 ilde 250 bin konut yapılacak, 100 bin konut arsası uygun şartlarla satılacak. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar kira öder gibi yuva sahibi olabilecek. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün detaylarını açıklayacağı Sosyal konut projesi nereye başvurulur 2022 | TOKİ ödemeleri ne kadar? İşte detaylar...

SOSYAL KONUT PROJESİ NEREYE BAŞVURULUR 2022

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuya ilişkin "Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak." şeklinde açıklama yapmıştı.

Öte yandan başvuruların nereye yapılacağı konusunda ise asıl bilginin 13 Eylül saat 14.00 itibarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından vatandaşa verileceğini bildirerek "Yuva kuran liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 13 Eylül saat 14.00'te açıklayacağı müjdelerle; yeni yuvalar kurulacak, yeni istihdam alanları oluşacak, millî ekonomimiz daha güçlenecek, Türkiye güçlü aileleriyle yükselecek" ifadelerine yer vermişti.

TOKİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

En yüksek gelir değerlendirildiğine tüm iller için ödenecek en yüksek taksit tutarı 4 bin 200 lira olur.

İstanbul için ise bu taksit tutarı en yüksek gelir üzerinden bakıldığında 4 bin 800 lira oluyor.

Taksit tutarı hane gelirinin yüzde 30’u olarak hesaplandığında bir evde tek asgari ücretli çalışıyorsa ödeyeceği rakam aylık 1.650 TL olacak. İki asgari ücretli çalışıyorsa ödenecek rakam 3 bin 300 lira olacak.

Hak sahiplerine konutlar;

Satış fiyatının %10’u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile sabit taksit ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. / T. Halk Bankası A.Ş. / Katılım Bankaları tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)

Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranında artırılacaktır. İlk taksit ödemesi sözleşme imzalama tarihini takip eden 4.ay itibariyle başlatılacaktır.

Örneğin 6 bin TL maaş alan bir kişi için taksitler 2 bin TL'den başlayacak.

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI:

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;