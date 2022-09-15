Sosyal konut projesine rekor başvuru! Rakamlar şimdiden 1.5 milyonu aştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Eylül tarihinde vatandaşlara müjdelediği sosyal konut projesinde başvuru sayısı 1 milyon 565 bin 841'e yükseldi.

Gül Erdoğan
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Sosyal konut projesine rekor başvuru! Rakamlar şimdiden 1.5 milyonu aştı!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için başvurular bugün saat 11.40 itibari ile 1 milyon 565 bin 841'e ulaştı.

TOKİ konutlarına başvurular 14 Eylül'de gece saatlerinde e-Devlet üzerinden başlamıştı. Proje vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

BAŞVURULAR 1.5 MİLYONU AŞTI

TOKİ'den gelen bilgiye göre, ilk olarak 81 ilde yapılacak 250 bin konut için ikinci gününde e-Devlet üzerinden 1 milyon 440 bin 788 kişi, bankadan ise 125 bin 53 kişi başvuru yaptı.

Sosyal konut projesine rekor başvuru! Rakamlar şimdiden 1.5 milyonu aştı!

Öte yandan başvuru işlemleri Halk Bankası, Ziraat Bankası ve e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

KAYNAK: AA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika! YÖK'ten flaş KPSS açıklaması! "İptal edilen KPSS YÖK incelemeleri..."
Son dakika! YÖK'ten flaş KPSS açıklaması! "İptal edilen KPSS YÖK incelemeleri..."
TOKİ Sosyal Konut Projesi iş yerlerinin metrekare başı fiyatları belli oldu! İşte fiyatlar, peşinatlar ve taksit ücretleri...
TOKİ Sosyal Konut Projesi iş yerlerinin metrekare başı fiyatları belli oldu! İşte fiyatlar, peşinatlar ve taksit ücretleri...
İranlı milletvekili Hedayat Khademi'den hadsiz söylemler! "Hayalperest Erdoğan'a ders vermeliyiz"
İranlı milletvekili Hedayat Khademi'den hadsiz söylemler! "Hayalperest Erdoğan'a ders vermeliyiz"
Areda Survey vatandaşlara sordu! Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Son seçim anketi çok toz kaldıracak!
Areda Survey vatandaşlara sordu! Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Son seçim anketi çok toz kaldıracak!
Son dakika! YÖK'ten flaş KPSS açıklaması! "İptal edilen KPSS YÖK incelemeleri..."
Son dakika! YÖK'ten flaş KPSS açıklaması! "İptal edilen KPSS YÖK incelemeleri..."
Sahilde 'Ejderha kafatası' buldular! Gizemini koruyan cismin ne olduğu sonradan anlaşıldı!
Sahilde 'Ejderha kafatası' buldular! Gizemini koruyan cismin ne olduğu sonradan anlaşıldı!
TOKİ Sosyal Konut Projesi iş yerlerinin metrekare başı fiyatları belli oldu! İşte fiyatlar, peşinatlar ve taksit ücretleri...
TOKİ Sosyal Konut Projesi iş yerlerinin metrekare başı fiyatları belli oldu! İşte fiyatlar, peşinatlar ve taksit ücretleri...
İranlı milletvekili Hedayat Khademi'den hadsiz söylemler! "Hayalperest Erdoğan'a ders vermeliyiz"
İranlı milletvekili Hedayat Khademi'den hadsiz söylemler! "Hayalperest Erdoğan'a ders vermeliyiz"
Bakan Nebati bütçe verilerini açıkladı, olumlu seyre vurgu yaptı: "Yatırıma ve büyüme devam"
Bakan Nebati bütçe verilerini açıkladı, olumlu seyre vurgu yaptı: "Yatırıma ve büyüme devam"
Gaziantep Nurdağı'nda feci kaza! Otomobil ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Gaziantep Nurdağı'nda feci kaza! Otomobil ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Areda Survey vatandaşlara sordu! Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Son seçim anketi çok toz kaldıracak!
Areda Survey vatandaşlara sordu! Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Son seçim anketi çok toz kaldıracak!
Putin'e suikast girişimi! Onlarca korumasından halen haber yok!
Putin'e suikast girişimi! Onlarca korumasından halen haber yok!