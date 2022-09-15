Sosyal konut projesine rekor başvuru! Rakamlar şimdiden 1.5 milyonu aştı!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için başvurular bugün saat 11.40 itibari ile 1 milyon 565 bin 841'e ulaştı.

TOKİ konutlarına başvurular 14 Eylül'de gece saatlerinde e-Devlet üzerinden başlamıştı. Proje vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

BAŞVURULAR 1.5 MİLYONU AŞTI

TOKİ'den gelen bilgiye göre, ilk olarak 81 ilde yapılacak 250 bin konut için ikinci gününde e-Devlet üzerinden 1 milyon 440 bin 788 kişi, bankadan ise 125 bin 53 kişi başvuru yaptı.

Öte yandan başvuru işlemleri Halk Bankası, Ziraat Bankası ve e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.