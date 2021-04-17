Sosyal medya ağı Twitter'da erişim sorunu yaşanıyor!

Dün gece saatlerinden bu yana devam eden Twitter erişim problemine karşın hala çözüm bulunamadı. Sosyal medya ağında yaşanan hataya ilişkin Twitter bünyesinden ise bir açıklama yapılmadı.

Twitter'da dün başlayan sıkıntılar, bugün de devam ediyor. Yaşanan problemle ilişkin olarak 'DownDetector.com'da' hata raporları artış göstermeye devam ediyor. Sorunlara neyin neden olduğuna dair resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Twitter’da Türkiye saati ile 03:00 sıralarından bu yana dünya çapında erişim sorunu yaşanıyor. Bazı kullanıcılar siteye erişim sağlayamazken, bazıları da akışların yenilenmediğini bildiriyor.

Twitter, dün paylaştığı bir tweet'te sorunu çözmeye çalıştıklarını belirtmişti.Fakat meydana gelen sorunda hala bir gelişme yaşanmadı. Öte yandan Twitter'daki problemin 'Google Chrome' kullanıcılarında gerçekleştiği belirtiliyor. Uygulamanın kendisinde bir sıkıntı olmadığı masaüstü bilgisayar kullanılan tarayıcılarla alakalı bir sıkıntı olduğu öngörülenler arasında yer alıyor.