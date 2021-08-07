Sosyal medya ayağa kalktı! Ünlü estetisyen Nüket Eroğlu'ndan Azerbaycan askerlerine çirkin sözler!

Türkiye'nin birçok ilinde meydana gelen orman yangınlarının ardından ülkeye gelen Azerbaycan askerleri alevlerle mücadele ediyor. Canla başlı kardeş ülke Azerbaycan'dan gelerek canlarını tehlikeye atan askerler hakkında ünlülerin estetik doktoru olarak bilinen Nüket Eroğlu vatandaşların tepkisini çeken ifadeler kullandı.

TEPKİ ÇEKEN İFADELER

Eroğlu sosyal medya hesabından yayınladığı videoda," Azerbaycanlı asker gelmiş, benim topraklarımda geziyor ne idüğü belirsiz. Yani baktığınızda gerçekten bir anlam veremiyorum. " ifadelerini kullandı. Daha sonra gelen tepkiler üzerine Eroğlu, Instagram hesabındaki paylaşımları yoruma kapattı.

Bunun yanında Eroğlu'nun paylaşımı Twitter'da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları #ÖzürDileNüketEroğlu etiketi ile 21 binden fazla paylaşımda bulundu.

İşte gelen tepkilerden bazıları:

Ermeni ağzıyla Türkçe konuşan kişi, Azerbaycan 'lı kardeşlerimize "ne idüğü belirsiz kişiler "diyemez..!! Azerbaycan Türk 'ün öz gardaşıdır..!!

- Onlar bizim öz öz gardaşımız... Sen kimsin neydü belirsiz kes sesini.....

- Türklük ruhuna ,Türklük şuuruna eremeyenler,dost diye yılana sarılır, Türk'e ne idüğü belirsiz diyemezsin

- Biz Azerbaycanlı Gardaşlarımıza Help demedik,Yetiş Gardaş dedik, sen kim oluyorsun da gardaşımıza ne idüğü belirsiz diyebiliyorsun

- Doktorluğunu bilmem de insanlıkta sınıfta kaldın Nüket Eroğlu!.

- Azerbaycan özbeöz Türk'tür, Türk oğludur!

Azerbaycan'a ne idüğü belirsiz diyenin soyu sopu belli değildir!

- Canlarını dişlerine takarak orman yangınları ile mücadele eden Azerbaycanlı askerler ünlü estetisyen Nüket Eroğlu'nu rahatsız etti.

- Nukhet Eroğlu isimli ışıklı birey yardıma gelen Azeri askerlerden rahatsız olmuş. Bu tipler Batıdan HELP yalvarıp, kendi öz gardaşına "ne idüğü belirsiz" diyecek kadar alçaldılar.

- Slikon tabancasıyla mı sahip çıkacaksın vatan toprağına Nükhet'cim? Sen önce bir kim dost, kim düşman onu öğren sonra gel.

- Azerbaycan askerlerinin ne olduğu belli. Azerbaycanlılar Oğuzlardan gelen Türklerdir. Türkiye toprakları Azerbaycan Türklerinin de öz topraklarıdır.

- Azerbaycan’lı kardeşlerimize laf eden bu yurdun insanı olamaz.

- Azeri askerlerin memleketimize verdiği nokta kadar faydayı sen bu yaşına kadar verebildin mi Nükhet?

-Tim gönderen soydaşlarımıza, etiket basmadan, ücret almadan yardım gönderenlere, görevlilere su ve erzak taşıyan gönüllü dedelere ninelere, yangınlara şahsi imkanlarıyla karşı koyanlara ve bu Türk dayanışma ruhuna dört koldan saldırıyorlar.

-Herkes haddini, üslubunu bilecek sen kimsin ki kardeş ülkemizden gelmiş ve canla başla yardım eden kardeşlerimize üslupsuzca,edepsizce laflar edebilirsin , her kamera önüne geçen kendini insan zannediyor ,tek yapman gereken #ÖzürDileNüketEroğlu