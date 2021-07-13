Sosyal medya ayaklandı! Yüksel Aytuğ'dan aşı olmayan kişiler için yasak önerileri...

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılama tüm hızıyla devam ederken aşı olmayan vatandaşların sayıları da bir hayli fazla durumda. Özellikle 25- 34 yaş arası bireylerin aşı olma konusunca çekince yaşadığı ifade ediliyor. Bu kişilerin aşı olması için şimdilik aşı olma zorunluluğu bulunmazken Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ aşı karşıtlarına uygulanması gereken kuralları kaleme aldı.

DESTEK VEREN DE OLDU, TEPKİ GÖSTEREN DE

Aytuğ'un önerdiği kurallar sosyal medyada birtakım kişilerin tepkisine neden oldu. Aytuğ'a tepki gösterenler #HaddinibilhadsizYükselAytuğ etiketiyle paylaşımda bulunurken, Aytuğ'un düşüncelerine destek verenler de görüldü.

Aytuğ'un köşe yazısındaki söz konusu kısımda şu ifadeler yer alıyor:

"Ben aşı karşıtlığını 'açıkça hayatıma kast edilmesi' olarak yorumluyorum. Bu nedenle biraz sonra yazacaklarıma kimse alınıp, gücenmesin.

-Aşı karşıtları, kapalı alanlara sokulmasın, toplu ulaşım kullanamasın. Eğer halkla yüz yüze iletişim kurdukları bir meslekleri varsa, çalışma izinleri, ehliyetleri, ruhsatları iptal edilsin. (Şahsen ben aşı karşıtı bir spor hocasıyla çalışmak istemem ya da çocuğumu aşı karşıtı bir öğretmene teslim edemem)

- Aşı karşıtlarının seyahat özgürlükleri de kısıtlansın. Hepsi 'potansiyel virüs yayıcı' kabul edilsin.

- Aşı karşıtları virüs kaparlarsa, tedavileri bedava değil, ücretli olsun. Bir aşı karşıtının başkalarına virüs bulaştırdığı tespit edilirse 'Cinayete teşebbüsten' yargılansın.

-Aşı karşıtları özel işaret ya da simgeler (bileklik gibi) taşımak zorunda bırakılsınlar ki, insanların onlardan uzak durması mümkün olabilsin.

-Bana kalsa, tıpkı vahşi hayvanlara yapıldığı gibi uzaktan atılan iğnelerle aşılanmalarını sağlardım ya, neyse..."