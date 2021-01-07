Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor! Acun Ilıcalı ve Adnan Oktar...

Şimdilerde kurduğu EXXEN platformu ile akıllarda yer edinen Acun Ilıcalı'nın Adnan Oktar ile geçmişte çekilmiş bir fotoğrafı gündem oldu. Veryansın TV yazarı Nihat Genç'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraftaki, "Sayın Acun Ilıcalı! Masterchef yarışmacısı Uğur'u gençliğinde attığı bir tweet yüzünden aşağıladınız, yargıladınız ve kovdunuz, aşağıda sizin gençliğinizin bir fotoğrafı, neymiş, insanlar gençken yanlışlar yapabiliyormuş!" ifadeleri de dikkat çekti. Bilindiği gibi Acun Ilıcalı geçmişte attığı tweetler nedeniyle Masterchef yarışmasından bir yarışmacıyı diskalifiye etmiş bu konu sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Ayrıca terör örgütü liderliği ile yargılanan Adnan Oktar, 2011 yılında internette yayınlanan bir videoda, Acun Ilıcalı'nın geçmişte 'talebesi' olduğunu kaydetmişti.

OKTAR: ACUN ILICALI DA BENİM TALEBEMDİ

Adnan Oktar şunları söylemişti:

"Acun Ilıcalı da benim talebemdi. Abisi de. Doktordur abisi. Uzun süre benim yanımda kaldı abisi. Daha eskidir. Acun da 10-15 yıllık talebemdir. O çok yaman bir kerata. Küçük yaşta annesi babası trafik kazasında ölmüştü. Küçük sevimli bir kızı vardı, onu çok severdik."

Sayın Acun Ilıcalı! Masterchef yarışmacısı Uğur'u gençliğinde attığı bir tweet yüzünden aşağıladınız, yargıladınız ve kovdunuz, aşağıda sizin gençliğinizin bir fotoğrafı, neymiş, insanlar gençken yanlışlar yapabiliyormuş! pic.twitter.com/Wl5jLnHISc — Nihat Genç (@nihadagenc) January 6, 2021

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