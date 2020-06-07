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  3. Sosyal medya bunu konuşuyor! Bakan Koca'nın yanıtı olay oldu

Sosyal medya bunu konuşuyor! Bakan Koca'nın yanıtı olay oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımında bir takipçisi "Bağlaçlar arası noktalama işareti konulmaz" yazdı. Bakan Koca, takipçisinin uyarısına yanıt verdi. Koca'nın verdiği yanıt binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Sosyal medya bunu konuşuyor! Bakan Koca'nın yanıtı olay oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında 5 Haziran Cuma günü sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu. 

BAKAN KOCA'DAN MASKE TAKIN UYARISI

Bakan Koca paylaşımında, "Koronavirüs, solunum yoluyla bulaşır. Dışarı çıkarken, risk almamak için maske takmalısınız. Maskeyi kuralına uygun olarak ağız ve burunu tamamen kapatacak şekilde kullanın. Ama tek başına maske yetmez. Virüse 1,5 metreden daha yakınsanız, maskeli de, maskesiz de hedefsiniz." ifadelerine yer vermişti. 

Sosyal medya bunu konuşuyor! Bakan Koca'nın yanıtı olay oldu

BAKAN KOCA'YI UYARDI

Paylaşımın sonundaki "...maskeli de, maskesiz de..." derken de bağlacından sonra virgül kullanan Fahrettin Koca'ya minik bir takipçisi uyarıda bulundu. Takipçisi, paylaşımında Bakan Koca'yı "Bağlaçlar arası noktalama işareti konulmaz" diyerek uyardı.

Sosyal medya bunu konuşuyor! Bakan Koca'nın yanıtı olay oldu

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: BİZİMKİ SOSYAL MESAFE TUTKUSUNDAN

Bakan Koca ise Twitter'daki takipçisinin Türkçe hassasiyetini takdir ederek cevaben "Tamamdır Sude Hanım. Bağlaçlar arasına virgül, konulmaz. Bizimki sosyal mesafe tutkusundan :) Mesafe kuralına uyulur + maske takılırsa soru(n) istediği yerden gelsin." yanıtını verdi.

FAHRETTİN KOCA'NIN YANITI ALKIŞ ALDI

Bakanın cevabı Twitter kullanıcılarından büyük alkış aldı. Bakana güzel üslubundan dolayı tebrik mesajları yağdı.

Sosyal medya bunu konuşuyor! Bakan Koca'nın yanıtı olay oldu

Berkem Temizel
Gece Editörü


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