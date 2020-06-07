Sosyal medya bunu konuşuyor! Bakan Koca'nın yanıtı olay oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımında bir takipçisi "Bağlaçlar arası noktalama işareti konulmaz" yazdı. Bakan Koca, takipçisinin uyarısına yanıt verdi. Koca'nın verdiği yanıt binlerce kişi tarafından paylaşıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında 5 Haziran Cuma günü sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu.
BAKAN KOCA'DAN MASKE TAKIN UYARISI
Bakan Koca paylaşımında, "Koronavirüs, solunum yoluyla bulaşır. Dışarı çıkarken, risk almamak için maske takmalısınız. Maskeyi kuralına uygun olarak ağız ve burunu tamamen kapatacak şekilde kullanın. Ama tek başına maske yetmez. Virüse 1,5 metreden daha yakınsanız, maskeli de, maskesiz de hedefsiniz." ifadelerine yer vermişti.
BAKAN KOCA'YI UYARDI
Paylaşımın sonundaki "...maskeli de, maskesiz de..." derken de bağlacından sonra virgül kullanan Fahrettin Koca'ya minik bir takipçisi uyarıda bulundu. Takipçisi, paylaşımında Bakan Koca'yı "Bağlaçlar arası noktalama işareti konulmaz" diyerek uyardı.
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: BİZİMKİ SOSYAL MESAFE TUTKUSUNDAN
Bakan Koca ise Twitter'daki takipçisinin Türkçe hassasiyetini takdir ederek cevaben "Tamamdır Sude Hanım. Bağlaçlar arasına virgül, konulmaz. Bizimki sosyal mesafe tutkusundan :) Mesafe kuralına uyulur + maske takılırsa soru(n) istediği yerden gelsin." yanıtını verdi.
Tamamdır Sude Hanım. Bağlaçlar arasına virgül, konulmaz. Bizimki sosyal mesafe tutkusundan:) Mesafe kuralına uyulur + maske takılırsa soru(n) istediği yerden gelsin. https://t.co/2Yo1MzK0ob— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 7, 2020
FAHRETTİN KOCA'NIN YANITI ALKIŞ ALDI
Bakanın cevabı Twitter kullanıcılarından büyük alkış aldı. Bakana güzel üslubundan dolayı tebrik mesajları yağdı.
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