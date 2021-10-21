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Sosyal medya devi Facebook'a büyük suçlama

Facebook Gözetim Kurulu son raporunda sosyal medya devini yeterşnci şeffaf olmadığı gerekçesiyle eleştirerek, şirketin siyasetçiler ile ünlü isimler gibi yüksek profilli kullanıcıları koruyan "XCheck" ya da  "Çapraz Kontrol" denilen program konusunda yeterli bilgi vermediği belirtildi.

Sosyal medya devi Facebook'a büyük suçlama

Facebook Gözetim Kurulu'nun raporunda, "Çapraz Kontrol" denilen programın yüksek profilli Facebook kullanıcılarını şirket kurallarının dışında tuttuğunu vurguladı ve şirketin daha çok şeffaflık çağrısına karşın bu kadar belirsiz ve ayrıntısız bir yanıt vermesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a 6 Ocak Kongre baskını sonrası getirilen Facebook yasağı sırasında XCheck programından bahsedilmediğine vurgu yapılan raporda, Gözetim Kurulu'nun güvenilirliğinin ve adaletli karar verebilmesinin şirket tarafından sağlanacak bilgilerin doğruluğuna bağlı olduğu kaydedildi.

"FACEBOOK, ÇOĞU ZAMAN KULLANICILARININ ÇIKARLARI YERİNE KAR ETMEYİ SEÇTİ"

Eski Facebook Veri Bilimcisi Frances Haugen tarafından Wall Street Journal'a sızdırılan bilgilerden hareketle eylülde yayınlanan haberde, Facebook'un, Gözetim Kurulu'na XCheck programını "az sayıda kararda" kullandığını bildirmesine rağmen 2020'de 5,8 milyon yüksek profilli hesapta uyguladığı ortaya çıkmıştı.

Haugen, daha sonra Facebook hakkında Kongreye verdiği ifadede, şirketin zararlı içeriği yayma sorumluluğunu yerine getirmek için çok az şey yaptığını ve çoğu zaman kullanıcılarının çıkarları yerine kar etmeyi seçtiğini belirtmişti.

Akademisyenlik, siyasetçilik, hukukçuluk ve gazetecilik gibi mesleklerden 20 kişinin oluşturduğu bağımsız Facebook Gözetim Kurulu, sosyal platform devine dışarıdan üçüncü taraf şeklinde tavsiye grubu olarak hizmet veriyor ve şirketin kamuoyuna açıkladığı prensiplere uyup uymadığını denetliyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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