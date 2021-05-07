Sosyal medya devi Twitter'dan yeni özellik: Twitter Bahşiş Kutusu

Twitter, Bahşiş Kutusu (Tip Jar) adı verilen özelliğini duyurdu. Bu yeni özellik ile kullanıcılar sosya ağ üzerinden bahşiş gönderip, alabilecek.

İLK ETAPTA UYGULAMAYI İNGİLİZCE KULLANANLAR İÇİN GEÇERLİ

Konuyla ilgili olarak Twitter Kıdemli Ürün Yöneticisi Esther Crawford açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaya göre; bugünden itibaren, Twitter'ı İngilizce kullanan herkes iOS ve Android için Twitter'daki geçerli hesaplara para gönderebilecek. Twitter'ı İngilizce kullanan sınırlı sayıda insan profillerine bu yeni özelliği ekleyebilecek. Bu grup arasında ise içerik oluşturucuları, gazeteciler, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları yer alıyor. Bu ilk aşamanın tamamlanmasının ardından daha fazla kişinin ilerleyen süreçte profillerine Bahşiş Kutusu ekleyebilecekleri ifade edildi. Hizmetin İngilizce dışında daha fazla dile de genişletilmesi için Twitter'ın çalışmaları sürüyor.

"BİZ ARTIK BEĞENİLERİN ÖTESİNDE DESTEĞİ KOLAYLAŞTIRIYORUZ"

Crawford, Tip Jar ile ilgili verdiği açıklamasında “Biz artık Takipler, Retweetler ve Beğenilerin ötesinde birbirinizi desteklemenizi kolaylaştırmak istiyoruz. Bugün, insanların bahşiş gönderip alması için yeni bir yol olan Bahşiş Kutusu’nu tanıtıyoruz” dedi.

"TAKİP ET DÜĞMESİNİN YANINDA ÇIKACAK"

Twitter Kıdemli Ürün Yöneticisi Crawford, yaptığı açıklamada, “Profil sayfasında Takip Et düğmesinin yanında bir Bahşiş Kutusu simgesi görürseniz, bir hesabın Bahşiş Kutusu’nun etkin olduğunu anlarsınız. Simgeye dokunduğunuzda, hesabın etkinleştirdiği ödeme hizmetlerinin veya platformların bir listesini görürsünüz. Hangi ödeme hizmetini veya platformu tercih ederseniz seçin ve Twitter'dan, seçtiğiniz miktarda desteğinizi gösterebileceğiniz seçilen uygulamaya yönlendirileceksiniz. Bugün ekleyebileceğiniz hizmetler arasında Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal ve Venmo bulunmaktadır. Twitter kesinti yapmaz. Android'de ipuçları Spaces içinde de gönderilebilir." ifadelerini kullandı.