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Sosyal medya devlerine reklam yasağında geri sayım başladı!

Türkiye'de temsilcilik ataması için verilen sürenin dolmasına sayılı saatler kaldı. Bugüne kadar 40'ar milyon lira para cezası kesilen Facebook, Instagram ve Twitter gibi platformlara 19 Ocak itibarı ile reklam yasağı için sürenin dolduğu taraflara bildirilecek.

Sosyal medya devlerine reklam yasağında geri sayım başladı!

Ülkemizde 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası kapsamında, bugüne kadar VKontakte’nin (VK) yanı sıra YouTube, TikTok ve Dailymotion Türkiye’de temsilci  atamayı kabul ederken, Facebook ve çatısı altında yer alan Instagram’ın yanı sıra, Twitter, Periscope ve Pinterest platformları ise henüz bu konuda bir adım atmadı.

40 MİLYON LİRA CEZA İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Sosyal Medya Yasası kapsamında temsilcilik açmayı kabul etmeyen firmalara yaptırımların ilk adımında 10 milyon lira, ikinci adımında ise 30 milyon lira olmak üzere, toplamda 40 milyon lira ceza kesilirken, cezalar şirketlerin yurtdışındaki adreslerine gönderildi.

Yasa çerçevesinde şirketlere öngörülen para cezası uygulaması aşaması sona ererken, şimdi ise sıra reklam yasaklarına geldi. Bu çerçevede şirketlere yaptırımların üçüncü adımı olarak 19 Ocak 2021 Salı günü reklam yasağı uygulamasının başlaması için verilen sürenin dolduğunun bildirileceği öne sürüldü.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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