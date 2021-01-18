Sosyal medya devlerine reklam yasağında geri sayım başladı!

Ülkemizde 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası kapsamında, bugüne kadar VKontakte’nin (VK) yanı sıra YouTube, TikTok ve Dailymotion Türkiye’de temsilci atamayı kabul ederken, Facebook ve çatısı altında yer alan Instagram’ın yanı sıra, Twitter, Periscope ve Pinterest platformları ise henüz bu konuda bir adım atmadı.

40 MİLYON LİRA CEZA İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Sosyal Medya Yasası kapsamında temsilcilik açmayı kabul etmeyen firmalara yaptırımların ilk adımında 10 milyon lira, ikinci adımında ise 30 milyon lira olmak üzere, toplamda 40 milyon lira ceza kesilirken, cezalar şirketlerin yurtdışındaki adreslerine gönderildi.

Yasa çerçevesinde şirketlere öngörülen para cezası uygulaması aşaması sona ererken, şimdi ise sıra reklam yasaklarına geldi. Bu çerçevede şirketlere yaptırımların üçüncü adımı olarak 19 Ocak 2021 Salı günü reklam yasağı uygulamasının başlaması için verilen sürenin dolduğunun bildirileceği öne sürüldü.